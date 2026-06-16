Aeropuerto como principal entrada de turistas, el reto

En Chiapas se trabaja en un proyecto de relevancia y que busca convertir al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo en la principal puerta de entrada a Chiapas para turistas y visitantes, informó Antonio Noguera Zurita, director general y administrador aeroportuario.

Los comentarios que se han recibido, dijo, es que se trata del mejor aeropuerto del país, gracias al diseño con el que se cuenta y ahora la población disfruta la llegada a este espacio.

Esto se debe a la ambientación que hay en el sitio, desde las pantallas que muestran las selvas de Chiapas, el jaguar y la demás vegetación, hasta las chiapanecas y parachicos que con frecuencia danzan al ritmo son del tambor y el carrizo.

Postura

“Es una experiencia imersiva, disruptiva pero al mismo tiempo ha causado una gran sensación”, reveló Noguera Zurita en el podcast Platicando con el Jaguar, que lidera el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El reto, enfatizó, es pasar de un aeropuerto eficiente a un espacio estratégico de desarrollo económico y social para Chiapas.

Esto, agregó el director, a través de la terminal de carga aérea; el aeropuerto se convertirá en el número 10 bajo ese concepto y el único en el país que, además de la terminal de carga, tendrá su propio parque logístico.

Esto, resaltó en la charla con el mandatario estatal, es lo que permitirá mediante un transporte, sacar los productos del estado.

Otros programas

También como invitado estuvo Sergio David Molina Gómez, director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), y dijo que una de las tareas que tienen es combatir el rezago educativo.

Además, refirió, se está atendiendo a una población de 15 años en adelante en el tema de la alfabetización. Tan solo el año pasado, resaltó, más de 90 mil personas aprendieron a leer y escribir.

Durante el podcast se habló que a lo largo de este 2026 el Icheja ha contribuido en alfabetizar alrededor de 23 mil personas.

Basado en el trabajo que se llevará a cabo, detalló que se prevé que para noviembre de 2027 se logre que Chiapas venza el analfabetismo.