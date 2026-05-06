Aeropuerto de Chiapas, creció un 600 por ciento

La reciente confirmación del vuelo Chiapas-Puebla ratifica la posición del aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, que ha superado el incremento del 600 por ciento de su operación inicial, informó Antonio Noguera Zurita, director general de la sociedad operadora.

Explicó que las estadísticas acumuladas refieren un permanente incremento de pasajeros, por ejemplo en la recta final del reciente periodo vacacional, se reportó un afluencia cercana al medio millón de pasajeros.

El aeropuerto es referente en México por su buenas prácticas y las estadísticas favorables son un ejemplo tangible de ello, dijo.

Estas estadísticas al alza y permanentes acompañan al aeropuerto desde su creación con cercanía y coordinación con operadores de turismo local, por lo que el espacio se convirtió en la puerta de entrada a miles de turistas, además que las locaciones intervenidas con naturaleza local valieron el reconocimiento de paseantes locales como internacionales.

Estas acciones son evidencia del compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para incentivar al turismo y la conectividad de Chiapas con México y el mundo, dijo.

Estadísticas

Antonio Noguera Zurita, recordó que desde el año 2006 a la fecha, cuando comenzó operaciones el aeropuerto Ángel Albino Corzo, ha crecido de manera significativa con más del 600 por ciento, hablando de la transportación del número de pasajeros.

Recordó que en 2019 el aeropuerto superó su capacidad al cerrar el año con una afluencia de un millón 500 mil usuarios, por lo que el Gobierno de Chiapas tomó la decisión de iniciar el proceso de ampliación con la construcción de 13 mil metros cuadrados.

En ese entonces se aumentó a un total de 22 mil metros cuadrados el edificio terminal, pasando de cuatro a ocho posiciones de aeropasillos fijos y una posición remota, lo que permitió duplicar su capacidad operativa

Nuevo vuelo

Este crecimiento permanente permite nuevos vuelos, es el caso de la ruta aérea que viajará de Chiapas hasta Puebla a través de tres frecuencias a la semana, y será el 2 de junio cuando se lleve a cabo el vuelo inaugural y la frecuencia será para los días: martes, jueves y sábado.

Informó que la nueva conexión representa un paso estratégico para fortalecer el intercambio turístico, económico y cultural entre ambos destinos, facilitando el acceso de más visitantes a la riqueza natural, cultural y comunitaria de Chiapas.

Por último, recordó que Chiapas funciona como un puente de conectividad en Centroamérica y los Estados Unidos, siendo el estado más estratégico en esta logística, pues se tienen espacios itinerantes para ligar comercialmente en servicios de paquetería internacional.