Aeropuerto de Chiapas, seguro y bien calificado

La nueva imagen del aeropuerto Ángel Albino Corzo forma parte de una estrategia de crecimiento y posicionamiento nacional e internacional; este hecho ha representado un incremento en la calificación como uno de los más destacados en México.

Según diversas calificadoras de operadores de turismo, como eDestinos, el Aeropuerto de Chiapas destaca por su accesibilidad y cercanía a otros espacios turísticos, con calificación de 4.4 de un total de cinco puntos, mientras que turistas, e incluso representantes del sector turístico de otros estados, destacaron la experiencia que se ofrece con pantallas, simuladores y escenografía de bienvenida con motivos culturales y de naturaleza.

Mejoras

Al respecto, Antonio Noguera Zurita, director general y administrador aeroportuario del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, dijo que las mejoras a la terminal aérea reflejan el interés de las autoridades estatales y la confianza de las federales en el desarrollo de Chiapas.

“El gobernador Eduardo Ramírez tiene mucho interés en tener una puerta aérea a Chiapas digna, que incentive el turismo y genere confianza, por ello trabajamos de manera transversal con otras aéreas como Turismo para tener un espacio de primer nivel y atendido con los más altos estándares”, dijo Noguera Zurita.

Asimismo, expresó que en sus exteriores existe operación de la Guardia Nacional (GN), como también presencia permanente de la Policía Estatal, que se multiplicará para garantizar la seguridad en este inmueble como en sus exteriores.

Atractivos

Entre las mejoras, además de una escenografía de bienvenida, música, café, parachicos y chiapanecas, destaca la expansión con obras significativas para aumentar la capacidad operativa del aeropuerto, incluyendo la ampliación del edificio terminal.

De igual manera destacó las prioridades de la administración, en colaboración con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), para consolidar el aeropuerto como un recinto fiscal estratégico. Esto facilitará los procesos de exportación para los productores agrícolas locales y fortalecerá la economía estatal.

Así también se trabaja para mejorar la conectividad con ciudades estratégicas como las del centro del país, ser un puente aéreo con Centroamérica, la mejora de aunadas en la Terminal Multimodal y AeroBalam para mejorar la conectividad.