Aeropuerto, la puerta turística y cultural de Chiapas

En la recta final del actual periodo vacacional, el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo de Chiapas cierra como uno de los más eficientes y mejor calificados en todo México, manteniéndose con calificación de 4.4 de un total de cinco puntos por la plataforma eDestinos, además de una afluencia cercana al medio millón de pasajeros y transformándose en un espacio avanzado en el sureste para recibir visitantes por el Mundial de Futbol.

Normatividades

El lugar opera con estricto apego a las normatividades y una visión de impulso al turismo, consolidando la imagen de ser la puerta cultural de Chiapas, como lo ordenó el gobernador Eduardo Ramírez, explicó el director general y administrador de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, Antonio Noguera Zurita.

El funcionario recordó que recientemente el mandatario Eduardo Ramírez Aguilar recorrió las instalaciones del aeropuerto, donde supervisó las acciones de mejoramiento y embellecimiento de diversos espacios.

Durante la visita se constataron las áreas intervenidas, que ahora exhiben imágenes representativas de la flora, la fauna y las bellezas naturales del estado.

Asimismo, verificó la recepción que se brinda al turismo, acompañada de la tradicional música de marimba y una muestra artesanal.

Estadísticas

Noguera Zurita confirmó que el cierre de la Semana Mayor fue un periodo de mucha movilidad y eficiencia en los operadores de aerolíneas, por lo que el cierre del resto de la temporada vacacional espera terminar de la misma manera.

En un corte preliminar del primero de enero al ocho de abril, la cifra de pasajeros alcanzó los 485 mil 925 usuarios, con lo cual por métrica de estadística ratifica a Chiapas como uno de los más importantes destinos en México, con un aeropuerto funcional y de vanguardia.

Preparación

En esta misma lógica, explicó el director general, el aeropuerto se está poniendo a punto para recibir a paseantes del Mundial de Futbol a desarrollarse de manera parcial en México.

“Nos estamos preparando para recibir el mundial, transformando nuestras salas de espera en espacios con mayor confort, además de lugares de vinculación para que desde el aeropuerto inicie la aventura por Chiapas”.

De igual manera explicó que se cuenta con una cercanía y coordinación con operadores de turismo, por lo que el aeropuerto se convirtió en la puerta de entrada al turismo local, por ello, tiene sentido las locaciones intervenidas que valieron el reconocimiento de turistas locales como internacionales.