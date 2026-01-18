Afecta accidente vial a personal de vacunación

Un vehículo que transportaba personal del área de vacunación sufrió un accidente vial en Tuxtla Gutiérrez, dejando como saldo 13 trabajadores lesionados, quienes fueron trasladados a distintas unidades médicas para su atención.

El percance, registrado el pasado viernes en la salida de Tuxtla Gutiérrez hacia Chiapa de Corzo, dejó como saldo 13 trabajadores del sector Salud lesionados, todos ellos integrantes del área de vacunación de la Jurisdicción Sanitaria Número I.

Atención médica

De acuerdo con información confirmada por autoridades sanitarias, el percance involucró a una unidad tipo van en la que se trasladaba personal encargado de labores de vacunación.

Tras el incidente, los trabajadores recibieron atención médica inmediata y fueron canalizados a diferentes instituciones de salud para su valoración y tratamiento.

Tres de los lesionados fueron trasladados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), cinco al hospital general “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” y otros cinco al Centro de Salud Tuxtla.

Personal médico y de emergencia activó de inmediato los protocolos de atención y referencia, mientras que las autoridades de Salud señalaron que se mantiene coordinación entre las distintas unidades hospitalarias para garantizar la atención oportuna del personal afectado.

Reforzar medidas

El hecho generó movilización en la zona y puso nuevamente sobre la mesa la importancia de reforzar las medidas de seguridad en el traslado del personal sanitario, que día con día recorre distintos puntos de la entidad para cumplir con tareas de prevención y atención a la población.

Las autoridades informaron que continuarán brindando información conforme evolucione el estado clínico de los trabajadores lesionados.