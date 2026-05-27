Afecta calor extremo a producción de cosechas

La ola de calor que azota al Soconusco altera los ciclos agrícolas y dispara las plagas en cultivos clave, ya que el café, cacao, limón y coco registran pérdidas ante esta situación climática.

Al respecto, productores orgánicos advierten que sin el apoyo de autoridades, la próxima crisis será alimentaria.

Jorge Aguilar Reina, coordinador comercial del Centro Agroecológico San Francisco de Asís, dio a conocer el problema del cambio climático es real, vigente y comprobable, ya que está afectando patrones de producción al provocar abortos florales.

Explicó que el café aborta la flor porque la planta se protege ante el exceso de calor, por lo que, a más de 35 grados, la planta tira la hoja y evita fructificar para sobrevivir, es decir, no florecen los frutos y no hay carga.

Afectaciones

Dijo que el cacao se pudre por monilia, el limón muere por dragón amarillo, el coco por amarillamiento letal y el plátano enfrenta el sigatoka, cuya situación ha encendido las alarmas entre productores de diversos cultivos.

“El cambio climático es igual a más plagas y más plagas es igual a menos producción, menos dinero, más importación, por lo que estamos preocupados, ya que las condiciones de calor han sido muy extremas”, abundó.

Aguilar Reina reconoció que la región cuenta con El Colegio de la Frontera Sur y esquemas de control biológico para la broca del café, pero los recortes por austeridad han mermado el control sanitario.

“Tenemos un problema de plagas muy fuerte, las plagas son de mucho cuidado, han acabado con zonas de café y zonas de cacao, lo que se haga tiene que ver con un tema de seguridad, lo que lamentablemente los presupuestos en control sanitario han bajado drásticamente”, precisó.

Medidas

Indicó que lo productores orgánicos ya aplican medidas para resistir: café bajo sombra, menor densidad de siembra, manejo de humedad y suelos, ya que, si se siembras tres mil o cuatro mil plantas por hectárea, requieres mucha nutrición y el sol evita la producción.

Puntualizó que también usan control biológico con tricodermas, hongo contra hongo, y la avispita parasitoide contra la broca; sin embargo, reclamó mayor intervención del gobierno, ya que han dejado solos a los productores.