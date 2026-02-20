Afecta crisis económica a familias en la Cuaresma

En la víspera del primer viernes de cuaresma en la que familias católicas de esta región por el ayuno y la abstención a comer carne roja, se ven condicionados a cambiar el pescado y el pollo por caldos, legumbres y otros alimentos menos costosos, mientras que los comerciantes dedicados a la venta del pescado señalan que sus ventas ya no son las de antes en esta temporada.

Si bien es una decisión voluntaria con sentido religioso, la situación económica es un condicionante para las familias católicas, los productos del mar han tenido ligeros incremento de precios según los vendedores, sin embargo, el impacto a la economía familiar es significativo, por lo que tendrán que buscar alternativas.

Expectativas

En las pescaderías de Tapachula se señala que en el Miércoles de Ceniza, las ventas no fueron buenas, toda vez que la demanda no tuvo incremento sustancial.

Señalan que en los años anteriores, las ventas fueron similares con muy poco repunte, consecuencia de la difícil situación económica, rememoraron que hace ya algunas décadas las familia ahorraban para cumplir su propósito de ayuno e ingesta de pescado, pero este año desde diciembre se mantienen las mismas ventas, ya que indican que la cuesta de enero se mantiene en febrero.

Reconoció que algunos productos han subido mínimamente de precios, pero es algo normal, el camarón mediano con cabeza está en promedio en 170 pesos el kilogramo y sin cabeza un poco mas según el tamaño, otra de las especies con demanda es la mojarra de tilapia que apenas supera los cien pesos el kilogramo.

Para doña Cecilia Bautista, madre de tres hijos, señala que para cumplir con la vigilia que ya sea camarón o mojarra se gasta en la comida un promedio de 300 pesos, lo que implica gran parte de los gastos de la despensa quincenal.

La iglesia católica este año hizo un llamado a la reflexión, al renacimiento espiritual, al apoyo a los migrantes y pedir por la paz y la seguridad de la región, señala en general que en la medida de los posible cumplir con el ayuno quienes estén en condiciones de hacerlo y no hace referencia de la ingesta de productos del mar o evitar la carne roja.