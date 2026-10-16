Afecta el cambio climático a peces

La variabilidad climática, con sequías más prolongadas, falta de lluvia, precipitaciones cortas, pero intensas, altas temperaturas, también afecta la supervivencia de los peces, un ejemplo es el pez sambuco, presente en sistemas lagunares de Chiapas y que fue visto en grandes cantidades en Mapastepec recientemente.

En los últimos días, pescadores del municipio difundieron videos en redes sociales donde se aprecian miles de peces sambuco concentrados en un solo punto, al grado que se movían con dificultad. Gran cantidad de ellos murió, lo que es causado por un proceso natural.

El investigador Emilio Ismael Romero Berny, doctor en ciencias biológica adscrito al Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, subsede Tonalá, comentó que sí es un pez nativo de la zona costera de Chiapas.

Se considera migratorio, tiene cierta tolerancia a la salinidad. Se mantiene en los ríos, pero baja a los sistemas lagunares para completar su ciclo reproductivo. Ahí ocurre el desove y posteriormente, si las condiciones son adecuadas, regresa al río o puede darse también una mortalidad masiva por el cambio de salinidad y el desgaste reproductivo.

No es invasor, pero esas grandes concentraciones tienen que ver con que muchos afluentes quedaron secos algunas semanas por falta de lluvias.

Sí es comestible, aunque no alcanza un gran tamaño, por lo mismo antes no se comercializaba a diferencia de otros peces, pero en los últimos años ya se ve un aprovechamiento.

Aunque el que se presente una mortalidad alta por esas grandes concentraciones puede ser un riesgo, tanto ambiental como para la pesca.