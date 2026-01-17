Afecta erosión del suelo en todo

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 95 % de nuestros alimentos y 15 de los 18 elementos químicos esenciales para las plantas, proceden del suelo, esto refleja la importancia de su recuperación y conservación.

Pilar Sordo Sánchez, investigadora en Ciencias de la Tierra, comentó que el uso indiscriminado de plaguicidas, agroquímicos, así como la quema de terrenos, afectan gravemente este recurso, al reducir su capacidad de retención de líquidos y provocar erosión, lo que genera condiciones propicias para inundaciones y otros riesgos.

Recurso natural

Destacó que el suelo es un recurso natural vivo, en el que habitan millones de microorganismos que cumplen funciones vitales, como la transformación de minerales para que puedan ser asimilados por las plantas, muchas de las cuales forman parte de nuestra alimentación.

Actualmente, colabora con la organización internacional Zamia Media Canadá INC, donde realiza actividades de educación ambiental, especializándose en el diseño e implementación de estrategias dirigidas a niñas y niños, quienes se convierten en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

Destacó que el suelo es un recurso no renovable, que no solo funciona como soporte, sino como un elemento clave para el desarrollo de infraestructura, la regulación del clima y la producción de oxígeno y alimentos.

Pérdidas

Los suelos agrícolas han perdido entre un 30 y 75 % de su contenido original de magnesio e hidrógeno, lo que obliga a los agricultores a buscar otras zonas para sembrar, pero modificando los ecosistemas. Considerando que gran parte de la agricultura en Chiapas se practica en laderas, esa pérdida de cobertura provoca deslizamientos y erosión.