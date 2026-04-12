Afecta manglares plaga de chapulines

Los manglares de la pesquería Cabeza de Toro están siendo afectados por una plaga de chapulines desde hace varios días, indicaron pescadores.

El grupo de hombres del mar encabezados por Servando Peña Ríos indicaron que estos insectos comienzan a llegar durante la tarde-noche y se quedan hasta la madrugada.

Las ramas de los árboles quedan pelonas, lo que podría afectar severamente a los manglares que son protectores naturales ante fenómenos climáticos en temporada de ciclones y huracanes.

Pesquerías afectadas

La situación se repite en Paredón, San Luqueño la Costa, Belisario Domínguez más conocido como La Barra, Manuel Ávila Camacho, conocido como Ponteduro, Pueblo Nuevo, Mojarras, San Andrés y Boca del Cielo.

Este tipo de plagas, según los pescadores, también afectan la producción de maíz; sin embargo, lo importante sería contar con la participación de expertos en el tema.