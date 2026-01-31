Afecta Parkinson a personas del campo

En Chiapas no hay cifras exactas respecto a cuántas personas padecen de Parkinson, así lo señaló la neuróloga Anke Kleinert, quien recalca que, tanto en consultas privadas como públicas, ha visto un aumento "abrumador" de pacientes que pertenecen a un sector de la sociedad dedicado al campo.

Esto lo informa en la presentación del libro "Parkinson positivos", celebrada en el Archivo Histórico de San Cristóbal. La neuróloga señala que, ante esta falta de datos, desde hace un año los ha intentado conseguir en la asociación Parkinson Chiapas.

Causa

Los pacientes que atiende, por lo general, carecen de recursos para atender este trastorno neurodegenerativo. Además de que empiezan a dedicarse al campo desde los 12 o 13 años, la especialista encuentra como causa el contacto que ellos tienen con los pesticidas.

"Como dicen ellos: no fertilizamos todos los días, sino dos veces al año. Pero lo vienen haciendo desde más de 20 años", señala la neuróloga. Por lo mismo, desde los 35 a 49 años llegan con una condición más severa. "Se escuchan estas historias de que se duermen con los costales de fertilizantes y que también fertilizan sin protección", agregó.

Ante este incremento, el propósito es llegar a las políticas públicas del estado, de ese modo, aplicar medidas de protección en las zonas de riesgo que han identificado. Sobre todo, porque los sistemas de salud no logran darse abasto en el tratamiento de Parkinson.

En México, las zonas que registran más pacientes de Parkinson están en el norte, sin embargo, las especialistas señalan que faltan datos para lograr un panorama completo.

A nivel mundial, se estima que hay alrededor de 10 millones de pacientes que padecen Parkinson. Para 2050, se prevé que esta cifra llegue a los 25 millones.