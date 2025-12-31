Afecta pirotecnia la calidad del aire

En estas fechas, principalmente la noche de fin de año, se ha vuelto común el uso de pirotecnia, que además del riesgo por quemaduras e incendios, tiene un efecto en la calidad del aire. Las condiciones ambientales hacen que el humo se acentúe más por el enfriamiento en las capas bajas de la atmósfera.

William Vázquez Morales, profesor-investigador de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), indica que al quemar fuegos pirotécnicos el humo generado se concentra en la parte baja por más tiempo, ya que las corrientes de aire son más frías y densas, pudiendo afectar la salud.

Detalló que la pirotecnia que más se usa produce material particulado 2.5, el cual es respirado por las personas al concentrarse en zonas bajas. Si las condiciones son favorables, los humos se dispersan en un promedio de cuatro horas, si no, pueden durar hasta el día siguiente y causar contingencia ambiental.

Hay artículos que asocian las partículas 2.5 como causa de cáncer en los pulmones, pero en exposiciones prolongadas, equivalente al consumo de tabaco. Esto se da más en ciudades muy contaminadas en largos periodos. También hay que considerar que en la fabricación para la generación de colores se utilizan algunos metales, muy negativos si se respiran en lapsos prolongados.

Este problema se presenta en ciudades más grandes y urbanizadas, como Tuxtla Gutiérrez, donde en los últimos años el uso de pirotecnia es cada vez más popular en la noche de fin de año, reiterando que depende de las condiciones climáticas el efecto negativo.

Más vulnerables

Los más vulnerables son los niños, adultos mayores, personas con enfermedades cardiovasculares y principalmente respiratorias. Si bien es una práctica con arraigo cultural y tradicional, de ser posible, lo mejor es evitarlo o hacerlo en una zona despejada o buscar alternativas.