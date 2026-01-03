Afecta productividad laboral de las mujeres

Según el informe Impacto socioeconómico de la violencia de género, esta reduce el ingreso laboral mensual de las mujeres, por ejemplo, la de tipo sexual impacta en una reducción del 17.4 % del ingreso mensual promedio, equivalente a la pérdida de poco más de dos meses de trabajo al año.

El informe presentado por Insight Comunicación Estratégica y Humana, agencia que se ha sumado a la erradicación de la violencia contra la mujer, señala que este problema no es solo un asunto privado, sino una crisis que impacta directamente la economía y el entorno laboral.

Dice que existe un 96.7 % de probabilidad de que la productividad de una colaboradora se vea afectada por estas situaciones, manifestándose en falta de concentración, miedo y ausentismo. A nivel mundial, el costo de la violencia de pareja asciende a entre el uno y el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Hizo un llamado al sector privado para dejar de ver la violencia doméstica como un tema ajeno o solo del ámbito privado. Las empresas tienen el poder de implementar protocolos de seguridad, establecer redes de apoyo, ofrecer asistencia psicológica y garantizar la confidencialidad.

Adoptar políticas de soporte no solo es un acto de ética humana, sino una estrategia necesaria para proteger el talento y la productividad. Se debe reconocer que las empresas están obligadas a comprender que sus colaboradoras enfrentan realidades complejas que trascienden el horario de oficina.

Maricela Ramos, directora de Insight Comunicación, dijo que el silencio es el principal cómplice de la violencia. Al presentar este informe y lanzar otras estrategias no solo están comunicando datos, están asumiendo la responsabilidad de usar la voz para visibilizar una realidad que cuesta vidas y frena el desarrollo.