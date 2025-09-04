Afecta rapiña la imagen de seguridad

El empresario turístico, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, destacó que, aunque la seguridad en el estado ha mejorado significativamente, corporaciones como la Guardia Nacional no atienden el fenómeno creciente de actos delictivos conocidos como rapiña.

Citó que lo ocurrido el pasado fin de semana demuestra cómo la permisividad ha provocado que la rapiña escale al vandalismo, ya que ahora no roban mercancía de vehículos volcados sino de aquellos que solo se orillan por alguna falla mecánica.

Llamado

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas efectivas y castiguen de manera ejemplar a quienes cometen estos actos delictivos, ya que, de lo contrario, podrían convertirse en un problema más grave y afectar la seguridad de las familias que transitan por estas carreteras.

El empresario también comparó la situación con la carretera México-Puebla, que es conocida por ser una de las más inseguras del país, y advirtió que, si no se toman medidas preventivas, la carretera costera de Chiapas podría seguir el mismo camino.

"A pesar de que Chiapas ha mejorado su seguridad y ocupa primeros lugares en este aspecto, la permisividad ante los actos de rapiña, saqueo de camiones y vandalismo podría empañar la reputación de la entidad", abundó.

Por último, mencionó que la seguridad en las carreteras es fundamental para el desarrollo económico y social de la región.