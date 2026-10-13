Afecta variabilidad climática a los hongos

Los hongos son organismos muy sensibles a la variabilidad climática que ha presentado este y los últimos años, sus estructuras solo aparecen en temporada de lluvias y son muy dependientes a los patrones de temperatura. Hay especies que solo fructifican en ciertos periodos.

Felipe Rúan Soto, profesor del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que dos ejemplos son los yuyos, en San Cristóbal de Las Casas, y el moni, en Tuxtla Gutiérrez, el primero solo aparece en junio y julio, el segundo en agosto y septiembre, pero el cambio climático ha ocasionado que los patrones se modifiquen y con ellos la reproducción de las especies.

Este año en especial fue demasiado seco, producto del fenómeno de El Niño, esto ocasionó que no solamente en Chiapas, sino en todo el país, la temporada de recolecta y aprovechamiento de hongos fuera bastante reducida porque llovió a principio del año y después fueron cuatro meses o más de una sequía intensa.