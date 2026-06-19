Afectaciones hasta del 50% en pasajeros por plantón

A casi tres semanas del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y el plantón instalado en el centro de la capital chiapaneca, el sector transporte comienza a resentir los efectos de manera severa.

Jorge Omar Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach), informó que la afluencia de pasajeros en el transporte colectivo ha disminuido entre un 50 y un 60 por ciento, situación que atribuyó de manera directa a la suspensión de clases y a los cortes viales en el primer cuadro de la ciudad.

“En lo que respecta al transporte colectivo, ha disminuido un 50-60 % la fluidez de los pasajeros, debido a que no hay clases y no solo eso, sino también el corte circular que hay en los últimos días en el centro de la ciudad”, declaró el líder transportista.

Causas

El movimiento magisterial iniciado el pasado 1.º de junio por la Sección 7 de la CNTE, ha derivado en el cierre de miles de escuelas en Chiapas y en la instalación de un plantón indefinido en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, lo que ha provocado bloqueos y afectaciones viales en diversos puntos de la capital.

Ante la pregunta de cómo están enfrentando esta situación, Vázquez Martínez fue claro: “Como siempre, apechugando, ¿verdad? Es decir, en los tiempos de vacaciones es lo mismo, independientemente que no haya clases o no haya paro, tenemos que de alguna forma, subsistir con el poco pasaje que se presente en ese momento”.

El presidente de Coestrach explicó que, ante la baja demanda, han tenido que implementar un rol de unidades para no saturar el servicio y optimizar recursos.

“Sí, se hace un rol de unidades cuando se presentan este tipo de situaciones, pues trabajamos un 70 %”, precisó.

Afectaciones

El paro magisterial, que mantiene en vilo a más de 1.4 millones de estudiantes a nivel nacional, ha escalado en las últimas semanas con la toma de edificios públicos, bloqueos a plazas comerciales y protestas en gasolineras.

Los maestros exigen la abrogación de la reforma educativa y la derogación de la Ley del Issste, y han advertido que mantendrán las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas del gobierno federal.