Afectaciones por lluvias provocarán falta de agua

Con el anuncio del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) en el que alerta a la ciudadanía que el servicio de distribución del vital líquido presentará intermitencia en algunos sectores de la ciudad, como consecuencia de daños que sufrieron las líneas de captación provocados por las intensas lluvias registradas en la zona alta del municipio.

A través de sus redes sociales oficiales el Coapatap dio a conocer que las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, algunos derrumbes y corriente de agua superficiales afectaron la infraestructura hidráulica, lo que impactará la distribución normal del agua potable, que incidirá en ausencia en algunos hogares.

Señalan que el personal del Coapatap labora de manera ininterrumpida en la rehabilitación y atención de la infraestructura dañada, ya que se busca restablecer las condiciones normales de operación a la brevedad posible y no afectar a las actividades en los hogares.

Sin embargo, las denuncias de deficiencias en la distribución de manera “tandeada” no se cumple, pues en algunos casos a los sectores se les había informado, como es el caso del sector oriente, que la distribución sería de tres días por semana y en algunos casos pasa hasta una semana sin que haya suministro, lo mismo ocurre en otros sectores en los que pasan días sin que el vital líquido llegue a sus hogares y ahora solo se agravará la problemática en la mancha urbana de Tapachula.

Mientras continúan los trabajos, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula exhortó a la ciudadanía a hacer un uso responsable del vital líquido y agradeció la comprensión de los usuarios.