Afectadas cinco viviendas en zona cafetalera

En la zona alta de Tapachula las fuertes lluvias provocaron el reblandecimiento del suelo ocasionando un deslizamiento de laderas, que está afectando a las casas de los pobladores de la comunidad Fracción Zaragoza, ubicada en la zona cafetalera. Cinco familias resultaron afectadas señalaron autoridades municipales.

El derrumbe dejó como saldo una vivienda en pérdida total; dos con daños estructurales y una con daños parciales, por lo que al recibir el reporte se trasladaron a la zona para apoyar a las familias afectadas.

Estuvieron alertas

Pese a las afectaciones no hubo vidas humanas que lamentar, porque el fuerte estruendo previo al deslizamiento de tierra alertó a las personas que lograron salir a tiempo, sin embargo, los daños a sus viviendas sí son considerables.

“El deslizamiento de laderas ha causado daños significativos en la zona, incluyendo acumulaciones de tierra y escombros, por lo que las familias afectadas han sido trasladadas a refugios temporales o se han alojado con vecinos”, precisó la autoridad.

Indicaron que elementos de Protección Civil (PC) trabajan con maquinaria para atender la situación y brindar apoyo a las familias afectadas, ya que la prioridad es garantizar la seguridad de los habitantes y proporcionarles asistencia necesaria.

Reconocieron que la comunidad se ha unido para brindar apoyo a las familias damnificadas, ofreciéndoles alojamiento y asistencia, además están coadyuvando en el retiro de la tierra y piedras, a fin de que las familias puedan rescatar parte de sus enseres domésticos.

Trabajan de forma conjunta

En relación a las 90 familias afectadas por el desborde del rio Texcuyuapan informaron que se trabaja en forma conjunta con el Gobierno del Estado y se están dotando de colchonetas, se hacen los estudios y gestiones para atender las demandas de las personas, además del trabajo de prevención.