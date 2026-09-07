Afectados por mar de fondo piden ayuda

Comerciantes, palaperos y pescadores de Puerto Madero solicitaron al gobierno federal y del estado su intervención para que los ayuden ante los severos daños que han sufrido debido a los constantes fenómenos de mar de fondo que han destruido a decenas de negocios.

Pidieron además que se instale un muro de contención en una de las ventanas ubicada en San Benito, debido a que los fuertes oleajes del mar también siguen destruyendo al panteón de la localidad.

La representante de la Sociedad Cooperativa Cerca del Mar, Marilú Zetina, señaló que “cada marea de fondo, desaparecen palapas y se lleva un pedazo del terreno de panteón, causando afectaciones a las familias”.

Por ese motivo, dijo que desde hace meses ya no llega el turismo y eso está causando un severo impacto en la economía de todo el pueblo, no solamente de palaperos.

Ante esa situación, explicó que enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, con la finalidad de que puedan ser objeto de crédito por parte del Banco Bienestar, que les permita hacer frente a la problemática que enfrentan.

Asimismo, que se instalen cortinas de roca para evitar que el fuerte oleaje siga afectando a la comunidad.

Infraestructura dañada

Por su parte, el representante de los pescadores libres de Puerto Madero, Eugenio Arévalo Fuentes, dijo que por el fenómeno de mar de fondo ya tienen afectaciones en una primaria, un jardín de niños y una secundaria, además del panteón de la comunidad, lo que podría convertirse en una problemática social.

Sumado a ello, unos 200 pescadores son afectados debido a que no cuentan con apoyos, ya que por los fuertes oleajes no pueden trabajar en la pesca.

En la zona, de acuerdo con el palapero Julio César Agreda, ocho negocios han quedado totalmente destruidos y otros más con daños severos, sin que hayan contado hasta ahora con apoyo de las instituciones gubernamentales.

Por ese motivo también pidieron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la finalidad de que se realicen las verificaciones por parte de Protección Civil y puedan contar con apoyos de créditos.