Afectados por Stan piden que se regularice predio

Familias indígenas mam que desde el 2005 tras la destrucción de sus viviendas por el huracán Stan se asentaron en la colonia La Montañita, localizada al norte de Tapachula, hacen un llamado a las autoridades municipales y del Gobierno de Chiapas para que los apoyen en la regularización del predio que ocupan, y con ello poder acceder a servicios básicos.

José Castañón Ramírez, integrante de la directiva de la colonia, afirmó que son 180 familias que están asentados de manera irregular, quienes vivían en la zona alta de Tapachula, pero tras el paso del huracán Stan perdieron sus viviendas, por lo que se establecieron en este predio de aproximadamente cinco hectáreas. Dijo que las familias son de escasos recursos, pero durante mucho tiempo han luchado para obtener certeza sobre los terrenos que ocupan; han acudido a diversas instancias gubernamentales en busca de respuestas, mas no han tenido éxito.