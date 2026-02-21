Afectan a empresarios por cambios en Aduana

En Tapachula, las oficinas de Aduana se han convertido en un lastre burocrático y anacrónico para quienes desean enviar algún producto desde la frontera sur hacia el centro y norte del país a través de paqueterías, sin importar que se trate de artículos nuevos, usados o pertenencias personales, debido a que la oficina ubicada en las antiguas instalaciones de Telégrafos no cuenta con personal para realizar la revisión y colocar los sellos correspondientes.

Para empresarios, artesanos y comerciantes con domicilio en esta frontera sur de México, la situación se ha complicado, ya que, contrario a la simplificación y digitalización que podría generar rapidez y atención eficiente, se les imponen trabas para el sellado de mercancías que pretendan enviar al interior del país. Actualmente deben trasladarse a Suchiate para el respectivo sellado, luego de que el año pasado se limitara el volumen autorizado en las oficinas de Tapachula.

Proceso

El sellado de Aduanas consiste en la aplicación de precintos de seguridad, candados fiscales, sellos físicos o digitales a paquetes tras la revisión aduanal, lo que garantiza que la carga no sea manipulada ni robada durante el transporte, certificando su integridad desde el origen hasta su destino final.

En entrevista, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Abel Ruiz Méndez, señaló que el administrador de aduanas, sin justificación alguna modificó el lugar de los trámites hacia la sede de esta dependencia ubicada en Ciudad Hidalgo, afectando a cientos de empresarios que comercializan sus productos en el mercado nacional e internacional.

Afectaciones

Indicó que para la oficina de Tapachula el funcionario limitó el peso de los paquetes a cincuenta kilogramos, obligando a los empresarios a recorrer aproximadamente cien kilómetros hasta Ciudad Hidalgo, considerando ida y vuelta, para realizar el trámite, lo que implica gastos adicionales y pérdida de tiempo.

Precisó que esta situación genera pérdidas económicas de hasta mil pesos por trámite y demoras superiores a seis horas, afectando principalmente a pequeños y medianos empresarios, quienes ven reducidas sus utilidades debido a un proceso que, afirmó, se ha obstaculizado por decisión de un funcionario.

Recordó que anteriormente los trámites de sellado se realizaban en oficinas ubicadas a un costado de Correos de México; sin embargo, desde la llegada del actual administrador de Aduanas se limitó la atención en Tapachula y se obligó a los usuarios a trasladarse a la zona fronteriza para cumplir con los procedimientos.

Inconformidades

“La administración de aduanas ha impuesto trabas excesivas para el sellado de mercancías y productos, lo que ha generado molestia y preocupación entre los empresarios de la región; está obstaculizando el comercio y afectando la economía local”, expresó.

Por ello, solicitó al administrador de Aduana en Ciudad Hidalgo que agilice los procesos y restablezca la atención en Tapachula, a fin de que la revisión sea pronta, y así atenuar los altos costos que enfrentan las Pymes de la frontera sur.

Asimismo, urgió al Gobierno del Estado a intervenir, al considerar que siempre ha mostrado interés en apoyar el desarrollo económico local, para frenar lo que calificó como sobrerregulación y medidas arbitrarias que impactan en los costos, la productividad y el crecimiento regional.

“Todo esto va en contra del Plan México que busca potenciar las economías regionales. Además, existen mayores cargas tributarias, altas tasas de interés, costos elevados de fletes y exclusión de servicios financieros”, concluyó.

Cabe mencionar que se buscó la postura del administrador de Aduanas de Ciudad Hidalgo vía telefónica en sus oficinas; sin embargo, no hubo respuesta.