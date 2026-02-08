Afectan frentes fríos a lancheros del Sumidero

Los cierres de navegación en el Cañón del Sumidero por los frentes fríos ha afectado considerablemente a los prestadores de servicios de lanchas, quienes han paralizado sus operaciones dos veces en los últimos quince días.

Así lo declaró Asunción López Martínez, dueño de la Sociedad Cooperativa de Lanchas Nandambua, quien criticó que la Capitanía de Puerto opte por cerrar la navegación sin verificar primero las condiciones reales del río.

“Antes de que cierre navegación deberían checar primero si se puede o no se puede navegar”, afirmó.

El cooperativista destacó que su personal tiene la experiencia para trabajar con precaución en distintas temporadas, sin dejar de dar servicio.

Impacto económico

Respecto al impacto económico, López Martínez reveló que las pérdidas diarias oscilan entre los 60 y 100 mil pesos por los viajes no realizados, a lo que se suma el compromiso de pagar los salarios del personal que queda sin trabajo.

Además, los cierres sorpresa afectan a turistas que llegan con la expectativa de visitar el cañón y se encuentran con el servicio suspendido.

El problema, explicó, se ha agudizado desde que una cooperativa recorre la ruta en sentido inverso y atraviesa una zona considerada de riesgo por las fuertes rachas de viento.

Esta ruta obliga a pasar por una zona de alto riesgo llamada “Los Cuatro Vientos”, donde el viento azota con fuerza al salir del cañón.

El dueño de la sociedad pidió que se les permita navegar hasta la zona segura, sin pasar por el área peligrosa, mientras se evalúan los riesgos para las embarcaciones que sí deben cruzar por “Los Cuatro Vientos”.

“El llamado es que, antes de tomar una determinación, nos den la oportunidad de inspeccionar primero si el día amerita un cierre total o podemos navegar con mucha precaución”, concluyó López Martínez, enfatizando que la medida actual los afecta en una temporada turística baja.