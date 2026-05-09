Afectan lluvias zonas de la ciudad

Las precipitaciones registradas la noche del 7 de mayo, ocasionaron afectaciones en distintas zonas de la capital chiapaneca, entre ellas la caída de un árbol, interrupciones en el suministro de energía eléctrica y encharcamientos en calles y avenidas de distintos sectores de la ciudad.

La Secretaría de Protección Civil Municipal informó que personal operativo atendió el reporte de un árbol colapsado en la colonia Ampliación Arroyo Blanco, donde las ramas obstruyeron parcialmente la vialidad.

Tras las labores correspondientes, el tránsito fue restablecido y no se reportaron personas lesionadas.

Apagones

Además de este incidente, habitantes de colonias del norte, centro y poniente de Tuxtla reportaron apagones momentáneos debido a las descargas eléctricas y a las fuertes rachas de viento que acompañaron la tormenta.

También se registraron encharcamientos en avenidas principales, lo que dificultó la circulación vehicular y obligó a automovilistas a extremar precauciones.

Durante la actual temporada de lluvias, mayo suele marcar el inicio de precipitaciones más constantes en Chiapas, por lo que autoridades de protección civil mantienen monitoreo permanente en zonas susceptibles a inundaciones, deslaves y caída de árboles.

Recomendaciones

Ante esto, la dependencia municipal exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar transitar por calles inundadas y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia 911 y 072.

Finalmente, las autoridades recordaron que la prevención es fundamental para reducir riesgos, especialmente ante fenómenos meteorológicos que pueden intensificarse en las próximas semanas con el avance de la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el sureste mexicano.