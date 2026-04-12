Afectan siniestros gravemente a fauna silvestre del estado

Los incendios de pastizales y forestales tienen un fuerte impacto en los ecosistemas, afectan de forma seria el suelo, la vegetación y la fauna, desde insectos hasta especies silvestres como ardillas, armadillos, venados, víboras y otras más; ahí la importancia de tomar conciencia sobre estos siniestros.

El profesor-investigador, Carlos Ocaña Parada, coordinador de la sede Motozintla de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que es complicado medir el impacto de un incendio forestal, pero se ha documentado que deja decenas de animales muertos.

Desplazamiento

Hay muchos animales que dependen de la vegetación, como pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios, que al darse un incendio se ven obligados a salir de sus refugios para escapar del fuego, si bien no todos lo logran, muchos sí, y es ahí cuando se desplazan y llegan a asentamientos humanos.

El problema es que una vez apagado el incendio, la recuperación o resiliencia de los suelos es muy lenta, puede tardar incluso décadas para recuperar sus condiciones originales, por lo que la fauna se sigue desplazando en busca de alimento, enfrentando nuevos peligros.

Al desplazarse se enfrentan a la caza furtiva, por personas que les temen por desconocimiento, o bien, para alimento o mascotas, eso afecta las poblaciones de fauna silvestre, que ya algunas se encuentran en peligro de extinción como los venados. Lo mejor es avisar a las instancias especializadas.

Casos

Recordó que en un incendio que se presentó en el cerro Mactumatzá en Tuxtla Gutiérrez, hace aproximadamente dos años, documentaron armadillos, reptiles, anfibios que no sobrevivieron. “No se encontró venados muertos, pero sí localizamos huellas”.

En la región Sierra, donde también ha documentado el impacto de incendios forestales ha encontrado tlacuaches, armadillos, conejos y venados.