Aficionados participan en jornada astronómica

La Sociedad Astronómica Geográfica Ciudad Real, organizó en San Cristóbal de Las Casas una jornada de observación astronómica que coincidió con una alineación planetaria y permitió al público apreciar distintos cuerpos celestes.

Durante la actividad realizada este fin de semana en la explanada del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac), los asistentes observaron la Luna, Júpiter, Saturno y Venus, así como objetos de cielo profundo como la nebulosa de Orión.

Los organizadores destacaron la nitidez lograda con su nuevo equipo, en especial para apreciar detalles de Venus; anunciaron que posteriormente enfocarían la nebulosa del León y Júpiter.

Divulgación científica

El grupo que surgió hace apenas dos años con tres integrantes y hoy día cuenta con 12 miembros activos, continúa consolidándose como un espacio dedicado a la divulgación científica, al estudio de la astronomía y la geografía, informó Miguel Ángel Muñoz Luna.

El principal objetivo de este grupo es despertar el interés por la ciencia y motivar a más personas a integrarse.

La agrupación está abierta a nuevos miembros; el único requisito es ser mayor de edad o en el caso de menores, que el padre o tutor se registre como socio. No es necesario contar con telescopio propio, indicaron.