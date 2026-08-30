Afiliación patronal, necesaria para crédito

Para que los trabajadores en Chiapas puedan acceder a los créditos que ofrece el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), es condición indispensable que sus empresas estén afiliadas a esta institución, así lo recordó el director estatal, Raúl Enrique Sánchez Espinosa.

Si bien en lo que va del mes de agosto se ha registrado una buena afluencia de trabajadores interesados en el financiamiento, aún hay muchas personas que no pueden beneficiarse porque sus empleadores no han cumplido con esta obligación establecida en la Ley Federal del Trabajo.

Beneficios

Explicó que el crédito Fonacot ofrece tasas preferenciales que varían según el género y el plazo elegido: para las mujeres la tasa inicia en 8.9 por ciento, mientras que para los hombres parte de 12.53 por ciento.

El monto máximo que puede solicitar un trabajador es de hasta cuatro meses de sueldo, con plazos de pago que van desde seis hasta 30 meses, dependiendo del nivel de endeudamiento que elija.

Como requisito indispensable, el trabajador debe tener al menos seis meses laborando en la empresa y ser mayor de edad, una vez cumplidos estos puntos, puede acudir a cualquiera de las sucursales en el estado.

Citas

Para agilizar la atención, el director invitó a los solicitantes a programar una cita a través del portal www.fonacot.gob.mx o llamando al número gratuito 55, 88, 74, 74, 74. Aclaró que también se atiende sin cita, dando prioridad a quienes ya tienen reservación.

Finalmente, Sánchez Espinosa reiteró el llamado a las empresas para que se afilien voluntariamente y cumplan con la ley, pues solo así los colaboradores podrán ejercer su derecho a un crédito accesible que contribuye al cuidado de la economía familiar.