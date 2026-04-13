Afinan propuesta para Ley “Buen Vivir para Chiapas”

En un esfuerzo por construir un marco legal con visión territorial y sostenibilidad, integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. (Cachac) se reunieron con la diputada María Mandiola Totoricagüena, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas del Congreso del Estado.

El encuentro, encabezado por el presidente del gremio, Luis Daniel Monclova Hernández, tuvo como eje central el análisis y enriquecimiento de la iniciativa de Ley “Buen Vivir para Chiapas”, propuesta por la legisladora, que busca impulsar un desarrollo integral, sostenible y con profundo sentido social en la entidad.

Aportaciones del sector

Durante el diálogo, las y los profesionales de la arquitectura aportaron observaciones técnicas basadas en su experiencia directa con el territorio, subrayando la urgencia de una planeación urbana ordenada, incluyente y adaptada a las realidades actuales de las ciudades chiapanecas. Sus contribuciones permitieron fortalecer la iniciativa desde una perspectiva práctica y especializada.

La reunión representó un ejercicio de colaboración efectiva entre el Poder Legislativo y el gremio arquitectónico, consolidando así una propuesta normativa que prioriza el bienestar de la población.

Con acciones como esta, el Cachac refrenda su compromiso de seguir participando activamente en la construcción de un desarrollo ordenado y sustentable para Chiapas.