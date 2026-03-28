Afirma PT que continúa alianza con Morena

Tras la controversia por los votos encontrados en la coyuntura del denominado Plan B de la reforma electoral, el líder del Partido del trabajo (PT) en Chiapas, Amadeo Espinoza Trujillo, negó rupturas con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y dijo la alianza política sigue firme para el 2027.

El hijo del histórico referente del Partido del Trabajo (PT), Amadeo Espinoza Ramos, destacó la relevancia de la participación activa de la militancia y simpatizantes en la vida política del partido, subrayando que disentir en temas no representa rupturas, sino un necesario diálogo entre las partes.

PT se fortalece

Dijo que el PT está fortalecido en su estructura interna y consolidado en el proyecto político de alianza con Morena, de cara al siguiente proceso electoral 2027.

Finalmente, dijo que continuarán fortaleciendo el trabajo en territorio, que es la base fundamental del partido y un abrevadero común con Morena.

Es de mencionar que en fechas recientes el PT no respaldó el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en temas de revocación de mandato.