Afirma REC que autoridades están atentas para proteger

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población a atender las recomendaciones ante las lluvias, a fin de evitar situaciones de riesgo, ya que de acuerdo con las y los expertos, las precipitaciones pluviales que se han presentado en los últimos meses en Chiapas no se registraban en más de 40 años.

Mesa

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el mandatario exhortó a evitar cruzar vialidades encharcadas o con corrientes, porque el agua arrastra piedras y troncos de árboles que pueden causar accidentes; extremar precauciones al transitar en carretera, alejarse de ríos, arroyos y montañas, por el riesgo de inundaciones y deslaves; y acudir a los refugios temporales en caso de alguna emergencia.

“Hay que tomar todas las precauciones. Si las calles están llenas de agua por las torrenciales lluvias, no hay que cruzarlas, porque además de la fuerza de las corrientes, el agua trae piedras y troncos que pueden arrastrar cualquier cosa. Por favor, nos alejemos de las zonas que constituyen un peligro. Si no hay necesidad de salir a carretera o a la calle, no lo hagas, de esta manera nos cuidamos y protegemos lo más valioso que tenemos: la vida y la familia”, apuntó.

Sin bajar la guardia

Dio a conocer que las autoridades federales, estatales y municipales no bajan la guardia y continúan con las acciones de desazolve de ríos y arroyos, la limpieza de carreteras, vialidades y espacios públicos, al tiempo de convocar a la población a sumarse en estas acciones preventivas, especialmente de limpieza de banquetas y alcantarillas en viviendas, pues esto puede generar encharcamientos en las calles.

Asimismo, sostuvo que el Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, las corporaciones de seguridad y Protección Civil (PC) de los tres niveles de gobierno, así como los Comités Comunitarios de PC, se encuentran en todas las regiones para auxiliar y proteger a la población, sin embargo, también es fundamental que la gente se sume a la prevención de riesgos.

Pronóstico

Finalmente, Escandón Cadenas advirtió que esta temporada de lluvias se pronostica muy intensa y peligrosa, con 37 huracanes y ciclones tropicales, lo anterior, debido al fenómeno de El Niño que provocó sequía y altas temperaturas; se dio la transición al fenómeno de La Niña, que traerá muchas precipitaciones pluviales.