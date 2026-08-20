Afirma Ricci que se resolvió conflicto con trabajadores

“Desde las tres de la mañana de miércoles quedó resuelto el conflicto con los trabajadores de limpia de San Cristóbal de Las Casas”, afirmó la alcaldesa Fabiola Ricci, en el marco de una polémica por falta de herramientas de trabajo y agresiones hacia los trabajadores de limpia municipal.

Afirmó que existió un dialogo abierto con el personal, además de atener las necesidades del sector, lo que permitió que se reactivaran los trabajos de limpia que estaban parcialmente suspendidos en algunas zonas de San Cristóbal.

Asimismo, dijo que continuarán teniendo un diálogo con los trabajadores y los sindicatos para poder solucionar cualquier problemática.

Personal de limpia trabaja a marchas forzadas para retirar de las calles basura acumulada.

Contexto

Es de mencionar que desde fechas pasadas, los trabajadores denunciaron la falta de insumos básicos como guantes, escobas, palas y recogedores, posteriormente un presunto grupo de choque habría llegado a tirar basura al domicilio de reunión de los colaboradores.