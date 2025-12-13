Afirman que sector de seguros está regulado

El sector de los seguros sí está regulado en México, la institución responsable de vigilar esta actividad es la Comisión Nacional de Seguros Fianzas (CNSF); regula tanto a las compañías aseguradoras como a los agentes de seguros, estos tienen a su vez un reglamento, indicó Daniel Ríos Tercero, agente de seguros con más de 30 años de experiencia.

Añadió que también existe la ley sobre el contrato de seguros, que establece el marco de las pólizas para los clientes. Además, cada uno de los agentes debe renovar una cédula emitida por la CNSF con cierta temporalidad que acredita no solamente el conocimiento, sino que está autorizado para la intermediación de seguros.

“El agente de seguros no cubre riesgos, sino que su actividad es la intermediación, mostrarle al cliente las diferentes alternativas de las aseguradoras para que elija cuál le conviene más”.

Coberturas

Indicó que en muchas actividades comerciales, hay personas que no representan al sector en general, como en medicina e inmobiliarios. Aunque hay muchas que no están reguladas, los seguros sí lo están.

Las personas que contratarán un seguro deben saber que al igual que todos los productos y servicios, tienen alcances y limitaciones, todas las pólizas de seguros tienen coberturas, pero también exclusiones, las cuales deben conocerse antes de contratarlo.

“A veces el concepto de compra sobre una póliza de cobertura amplia para el auto, piensan que les va cubrir todo por la palabra amplia, pero no es así, solo es más completa y aun así tiene alcances y limitaciones”.

A su vez, es válido verificar la experiencia del agente de seguros y si tiene la credencial de la Comisión Nacional de Seguros Fianzas, que avala sus conocimientos.

Asociaciones

En México existe la Asociación Nacional de Agente de Seguros y Fianzas (Amasfac) colabora en la profesionalización de los agentes, aunque cada aseguradora decide qué y cuánto invertir en el desarrollo de sus agentes, también la asociación colabora.