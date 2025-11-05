Afrontamos los retos con responsabilidad

“Los retos de Tapachula son una realidad que enfrentamos con responsabilidad, conocimiento y humanismo”, afirmó el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, al subrayar que su gobierno trabaja todos los días para resolver los desafíos que enfrenta la ciudad en materia de servicios públicos, infraestructura y seguridad.

Melgar Bravo señaló que problemas como el manejo de los residuos sólidos y otros servicios municipales exigen planeación, compromiso y trabajo coordinado. “No negamos los problemas; los atendemos con soluciones reales, con estrategias y con equipos comprometidos con Tapachula”, expresó.

Destacó los avances en Coapatap, donde se impulsan acciones para mejorar los servicios básicos y fortalecer la infraestructura hidráulica; así como la puesta en marcha de “Ilumina Tapachula”, un programa que moderniza la ciudad con luminarias eficientes y seguras, reforzando también la seguridad en calles y espacios públicos.

El alcalde mencionó que la Seguridad Pública Municipal se ha fortalecido con nuevas unidades, tecnología y proximidad ciudadana, reafirmando la coordinación con el Gobierno del Estado.