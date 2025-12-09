Agencia Digital y Google imparten taller de IA

La Agencia Digital Tecnológica del Estado, en colaboración con Google, han iniciado un taller de inteligencia artificial diseñado para impulsar a los chiapanecos, especialmente a estudiantes, en el dominio de esta tecnología transformadora.

El curso, denominado “Gen IA Zero to Hero”, busca llevar a los participantes más allá de la creación básica de imágenes o textos, hacia la automatización de tareas, la potenciación de emprendimientos o proyectos técnicos.

Ángel Leonardo Anzures Ochoa, desarrollador de software de la Agencia, explicó que el taller está dirigido a todo público, sin distinción de edad o formación previa.

“Todo el mundo ha hecho su tarea en la IA entonces, salir más allá y empezar a automatizar nuestras tareas, nuestros trabajos, potenciar emprendimientos o incluso programadores” señaló.

Gran afluencia

La primera charla presencial y abierta llevada a cabo en el planetario de Tuxtla Gutiérrez, congregó a más de 25 personas, en su mayoría estudiantes. Anzures Ochoa adelantó que esta es solo la primera de varias pláticas y que la iniciativa busca llegar a distintas partes de Chiapas.

La dinámica formativa consta de dos fases: un bootcamp intensivo de aproximadamente un mes, con laboratorios prácticos que se realizan a ritmo individual desde casa, seguido de un laboratorio más técnico para quienes deseen profundizar.

Las personas interesadas en participar en las próximas sesiones pueden acudir directamente a las oficinas de la Agencia Digital Tecnológica del Estado, ubicada el barrio Cerro Hueco o contactar a través de su página web.

Aunque por ahora las charlas son presenciales, el bootcamp práctico es en línea para facilitar el acceso.

“Tenemos las herramientas y lo podemos expandir a muchos lados sin que salga de Chiapas”, afirmó el desarrollador, subrayando el compromiso de retener y potenciar el talento local en el ámbito de la inteligencia artificial.