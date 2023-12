Agencias de viajes cambian rutas por falta de seguridad

Derivado de la falta de condiciones de seguridad para ingresar a por lo menos cinco sitios turísticos, entre los que destacan dos zonas arqueológicas, los prestadores de servicios han tenido que modificar las rutas que ofrecen a los visitantes de Chiapas.

De acuerdo con Sismondi Esparza Flores, presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones, este es un tema delicado y por ello han priorizado la seguridad tanto de los paseantes como del mismo personal que se encarga de mover a los grupos.

Es por ello que han optado por “modificar algunas rutas, itinerarios, como es el caso de Toniná, que continúa cerrado y muchas veces no hay otras opciones, pues la gente que viaja pide llevarlos a estos lugares y no queda más que ofrecerles otros sitios similares o parecidos”.

Puntualizó que en medio de todo esto, una buena noticia es que el Centro Ecoturístico Las Nubes ya reabrió sus puertas, por lo que ahora ofrecen el recorrido junto a las Guacamayas. “Siempre estamos buscando opciones, ya que ocurren conflictos de manera recurrente, entonces tristemente se usan rutas alternas”, detalló.

“Lo tenemos que decir: estos caminos son complicados de transitar, ya que no entran camiones grandes y se pierde tiempo. Hablando de los conflictos sociales, tratamos de no hacer el problema más grande”.

Los prestadores de servicios han sido muy mesurados en cómo se maneja esta información para que no exista una mayor alarma.

“Estamos haciendo el trabajo de manejo de crisis, donde efectivamente hay un tema de seguridad. Si es así, no ingresamos para no arriesgar a nadie; en ese caso cancelamos esa parte del viaje o bien, analizamos la situación para complementar las rutas y en caso de que no se pueda buscamos un lugar parecido”, señaló.

Consideró que no debería de estar pasando esta situación, por lo que no queda más remedio que adaptarse y continuar operando.