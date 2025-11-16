Agenda legislativa dirigida a mujeres, niños e indígenas

El Congreso del Estado tiene como rutas prioritarias la atención a grupos indígenas, infancias y mujeres en la Agenda Legislativa, explicó la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva.

Sostuvo que en Chiapas no se reformará ninguna Ley sin antes pensar en estos grupos de la sociedad como principio de desarrollo. Explicó que de momento están trabajando proyectos de reformas de diversas leyes como: Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, la de Desarrollo Urbano, la de Adopciones, la Ley Orgánica de la Unicach, mejoras al Turismo, entre otras.

Estamos trabajando muy de cerca con el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos y asociaciones civiles para generar las condiciones legislativas idóneas para Chiapas, dijo. “Por eso estamos dotando de libertades a municipios, ajustando en otros casos los límites administrativos y en otros temas priorizando los Derechos de mujeres y las infancias”.

Pero en todos los casos, las reformas están siendo subordinadas al principio de justicia en favor de las mujeres, niños y zonas indígenas, explicó.