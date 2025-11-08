Agenda vela por la paz y respeto a DDHH

Para fortalecer la colaboración y la agenda legislativa en favor de la paz, seguridad y gobernabilidad, el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, participó en el encuentro entre el Congreso del Estado de Chiapas y la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea.

Sentido humano

En el análisis, Mario Guillén destacó la importancia de la defensa de los derechos humanos, donde refrendó la coordinación entre los poderes para proponer e impulsar políticas públicas con sentido humano, tal como es el eje central de la administración del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

De esta manera, se reflexionó sobre la defensa de los derechos, objetivo central del foro, un espacio vital de encuentro entre redes y organizaciones de derechos humanos tanto de México como de Europa.

Los asistentes coincidieron en que, hoy, se reconocen los desafíos migratorios que se enfrentan. México apuesta por una migración segura, ordenada y regular; y la no criminalización.

En el encuentro participaron los diputados Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y José Uriel Estrada Martínez, quienes presiden comisiones legislativas en la materia.