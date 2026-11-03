Agilizan cambio de identidad de género

El cambio de identidad de género en Chiapas es un trámite gratuito, administrativo y se resuelve en 15 días, informó Roxana Lizbeth Méndez Fernández, encargada del Área de Registro de Nueva Identidad del Registro Civil.

En entrevista, la funcionaria explicó que la persona interesada debe acudir al lugar de nacimiento de origen, es decir, donde fue registrada. "Por ejemplo: Comitán, San Cristóbal, Tuxtla o donde haya sido registrado el usuario", señaló.

Requisitos

Para iniciar el trámite, se deben presentar una copia de libro (acta original), CURP, Copia fotostática de la INE y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Posteriormente, se inicia un registro en el que se toman los datos anteriores y la nueva identidad. Una vez integrados los documentos, la persona debe dirigirse a la Dirección General después de 15 días para recibir la resolución, el acta y la CURP con su nueva identidad.

Méndez Fernández recordó que anteriormente el trámite era "más tedioso, más largo, vía judicial, vía amparo", y que podía tardar hasta seis meses. Con la nueva iniciativa que entró en vigor a partir del 1 de octubre de 2026, el proceso es administrativo es mucho más rápido.

La encargada del área informó que desde dicha fecha, hasta ahora, llevan 20 resoluciones con sus nuevas actas y nueva identidad. Asimismo, destacó que muchas personas acudieron inicialmente por incertidumbre sobre cómo sería el proceso.

Sociedad

Cuestionada sobre la importancia del apoyo familiar en esta decisión,

Méndez Fernández reconoció que vivimos en una sociedad donde aún hay mucha discriminación hacia la comunidad LGBTQI+.

"No tienen ese apoyo, pero cuando hay ese apoyo es un poquito más fácil realizar todos estos trámites", expresó.

Finalmente, invitó a la población a acercarse a la Dirección General del Registro Civil. "Aquí están abiertas las puertas para que puedan realizar el trámite de su cambio de identidad de género", concluyó.