Agilizan procesos de atención en módulos

Con el inicio del año y el ingreso de nuevos profesionistas al mercado laboral, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) experimenta un incremento significativo en la solicitud de trámites, especialmente la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En este contexto, Lorie Nayeli Juárez Mota, administradora de Servicios al Contribuyente Chiapas Sur, enfatizó que la Constancia de Situación Fiscal no es un documento obligatorio para que un contribuyente reciba un comprobante fiscal digital o el timbrado de su nómina.

“Queremos difundir que la constancia no es obligatoria para que te puedan emitir un comprobante. Con que proporciones tus datos fiscales completos (RFC, nombre, régimen, domicilio) es suficiente para que un patrón o proveedor te facture”, explicó.

Dijo que es común la confusión y que algunos empleadores aún la exigen indebidamente, pudiendo el trabajador, en caso de insistencia, canalizar una queja a través de la plataforma denuncia@sat.

Régimen fiscal

Frente a la duda de muchos jóvenes y emprendedores sobre el régimen fiscal correcto, la administradora detalló que éste depende enteramente de la actividad económica a realizar.

Están las que son sin obligaciones fiscales: Ideal para quienes tramitan el RFC por un trámite específico (como una beca) o están en búsqueda de su primer empleo, sin ingresos aún.

El Régimen de Sueldos y Salarios, para quienes ya tienen un trabajo formal como asalariados.

Régimen Simplificado de Confianza (Resico): Diseñado para pequeños negocios y personas con actividades empresariales con ingresos menores a 3.5 millones de pesos anuales.

Destacó que existen más opciones para actividades específicas como arrendamiento o profesionales con servicios independientes.

“El cambio de régimen no es complicado. Se puede hacer por internet con la Firma Electrónica Avanzada, la cual tiene una vigencia de cuatro años”, añadió.

Para agilizar el trámite presencial en el módulo del SAT, Juárez Mota recomendó a los ciudadanos asistir con credencial vigente, que servirá para verificar el domicilio.

Comprobante de domicilio actual (en caso de que no coincida con el de la credencial).

USB (Únicamente si se desea tramitar la Firma Electrónica en la misma cita de inscripción al RFC).

“La CURP la descargamos nosotros en el sistema. Si no quieres la firma electrónica en ese momento, solo necesitas tu credencial y tu cita previa”, recalcó.