Agilizan trámite para acceso a subsidio

El proceso de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), correspondiente al ejercicio 2026 será agilizado para las y los productores que cumplan ciertos requisitos.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), encargada del programa junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para fortalecer la producción agrícola con un subsidio.

Determinaron facilitar la atención y el proceso de los trámites de las y los productores que solicitan el acceso al programa, a través del Decreto de Facilidades Administrativas, con el fin de que obtengan el subsidio en la cuota de energía eléctrica destinada al riego agrícola.

Decreto

Este decreto está dirigido a productoras y productores agrícolas y pecuarios, cuyos títulos de concesión para pozos hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025, y amparen volúmenes de uso de hasta 500 mil metros cúbicos anuales de agua.

Conagua estableció que deberán aceptarse aquellos trámites que presenten el siguiente estatus: adhesión al Decreto de Facilidades Administrativas, Modificación, Transmisión de derechos y Prórroga.

Inscripción y reinscripción

Además, se instruyó llevar a cabo el proceso de inscripción y reinscripción al PEUA de las y los productores que acrediten el uso y aprovechamiento del agua para riego agrícola y sean susceptibles de recibir el subsidio en la tarifa de energía eléctrica.

Las y los productores pueden consultar la ubicación de los módulos en la siguiente liga: https://bit.ly/3Nyg8ut. En Chiapas se pueden inscribir o reinscribir en las ventanillas de atención en los Distritos de Desarrollo Rural; también pueden hacerlo en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios.