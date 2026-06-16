Agilizar convivencia con hijas e hijos, piden

“Así como hay padres malos y desobligados, también hay padres que nos importan nuestros hijos y que después de un divorcio queremos convivir sanamente con ellos. Las niñas y los niños requieren de ambas figuras, del papá y la mamá”.

Lo anterior fue expresado por Fredy Rodrigo Díaz Sánchez, presidente de la organización “No + hijos rehenes”, capítulo Chiapas, quienes expresaron su respeto por el sistema de justicia, pero pidieron agilizar las resoluciones que les permitan ver a sus hijos con cierta “normalidad”.

Buscan soluciones

“Esta es una protesta pacífica de padres de familia que han vivido una obstrucción parental, que es cuando no puedes ver a tus hijos por muchas razones.

El sistema judicial no es malo, pero desafortunadamente es lento. Hay padres que llevan cuatro años que no han podido tener una convivencia sana con sus hijos”, indicó Díaz Sánchez, durante una protesta pacífica frente al Poder Judicial del Estado.

En el marco del Día del Padre, que se celebrará este domingo, insistió en que los hijos, tras una separación requieren de un papá y una mamá, “sanos del alma”.

“Hay padres desesperados y recientemente uno se quitó la vida, porque llegas a un punto de depresión y en que algo se rompe en el alma y no encuentras salida”, contó frente una especie de ofrenda en la que colocaron cartulinas y muñecos de peluche que muestran el cariño que tienen por sus hijos.

Piden ser escuchados

“Qué buscamos, que los jueces y que los magistrados nos escuchen”, indicó el dirigente de esta organización que es nacional, la cual impulsa una legislación que tome en cuenta a los padres que no pueden ver a sus hijas e hijos.

Indicó estar de acuerdo en la justicia a la mujer de aquellos hombres violentadores y desobligados; sin embargo, dijo, hay casos en los cuales la salud emocional de los pequeños debe estar por encima.

“No estamos en contra de ningún género, sino que los jueces realmente vean por la niñez. Que estén las dos figuras, sanas y en su vida”.

“Así como hay hombres que bloquean el acceso y el convivio con los hijos, también hay mujeres que bloquean este acceso para presionar a la otra parte. Y entonces es el niño que queda desprotegido. Los estudios muestran que un hijo necesita al papá y a la mamá”.

Muchos papás que piden una convivencia pacífica con sus hijos han pasado por estudios psicológicos, económicos y talleres, sin embargo, siguen sin ver a sus niñas y niños con cierta normalidad.