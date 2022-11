Agradece apoyo de Fuerzas Armadas a damnificados

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció al Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y corporaciones federales, estatales y municipales de Seguridad Pública y Protección Civil, por el trabajo que, desde hace varios días, llevan a cabo con la misión de brindar auxilio y apoyo humanitario a las personas damnificadas, además de realizar tareas de rehabilitación de los daños en viviendas e infraestructura pública, a causa de las lluvias.

“Muchas gracias a las autoridades que se encuentran realizando labores de apoyo a la población, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales de Pichucalco y de todos los municipios de la región Norte de Chiapas. Quiero decirles que no están solos, que tienen el respaldo de su gobierno, así que seguiremos otorgando toda la atención que requieran, y también vamos a ayudarles a corregir integralmente las afectaciones en sus patrimonios”, apuntó.

Informó que debido a esta emergencia provocada por las precipitaciones pluviales, las autoridades están cumpliendo con la instrucción de brindar atención médica, alimentación, agua y abrigo, a fin de salvaguardar la integridad de la población; asimismo, dijo, se avanza de manera gradual en el restablecimiento de los servicios básicos y en la recuperación de los espacios públicos y de la infraestructura dañada.

Finalmente, Escandón Cadenas dio a conocer que, de acuerdo con el pronóstico de las y los expertos en meteorología, durante esta semana disminuirá la presencia de lluvias en la entidad; no obstante, insistió en el llamado a no bajar la guardia, a no caer en excesos de confianza, atender las recomendaciones preventivas de Protección Civil, mantenerse lejos de las zonas de riesgo y en caso de alguna emergencia trasladarse a los refugios temporales.