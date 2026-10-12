Agradece CRIT Chiapas, por alcanzar meta Teletón

El director del CRIT estatal, Eduardo Estrada Molina, agradeció a la sociedad civil, a la iniciativa privada y al gobierno del estado las aportaciones que entregaron al Teletón Chiapas, las cuales sumaron para que a nivel nacional se alcanzara la meta de donaciones, llegando a 429 millones, 156 mil 232 pesos.

El monto permitió superar la meta establecida que era un peso más que lo recibido el año pasado, cuando se juntaron 426 millones, 978 mil 718 pesos. “Lo logramos México, lo logramos Chiapas”.

Un granito de arena

“Esta meta tiene miles de nombres, historias y manos detrás, gracias a cada persona que donó, compartió, invitó a alguien más y decidió ser parte de este día”, dijo.

De esta manera recordó, se podrá construir un nuevo Centro de Rehabilitación Infantil del Teletón en el estado de Veracruz.

Además de ser un gran logro en favor de las familias de México, la acción favorece a Chiapas, pues actualmente se recibe a población veracruzana, por lo que, cuando se inaugure el nuevo centro se tendrán más espacios para atender la cola de espera en la entidad que es actualmente ronda las 700 personas.