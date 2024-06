Agradece Eduardo Ramírez su triunfo en las votaciones

Tras las elecciones, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con el pueblo de Comitán de Domínguez para celebrar los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que lo posicionan como el virtual ganador de la gubernatura de Chiapas.

Desde el barrio La Pila, en esta cuna de la libertad, teniendo como testigo el majestuoso Templo de San Caralampio, el sagrado árbol de la ceiba y los emblemáticos chorros de la Pila, Eduardo Ramírez expresó su profunda alegría al ver realizado su sueño de ser gobernador electo. Para servir a Chiapas y trabajar de la mano con la futura presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo por un futuro prometedor para todas y todos.

Mensaje

Acompañado de su esposa, Sofía Espinoza, y su madre, Natividad Aguilar, el virtual gobernador de Chiapas dijo: “Le pido al pueblo que ustedes sean vigilantes, que las cosas se hagan bien, que se hagan con honestidad, que se hagan con mucha transparencia, de mi parte van a tener, no al amigo, no al paisano, yo quiero ser un miembro de su familia, que me vean así, su amigo, su familia, ahí en ese corazón quiero prevalecer”.

En este marco, Eduardo Ramírez agradeció a las y los ciudadanos por el voto de confianza que lo llevó al triunfo electoral; reconoció que el éxito de esta elección es el resultado de un trabajo conjunto, destacando la importancia de la participación ciudadana para lograr una democracia más fuerte y representativa; y aseguró que esta victoria no es de él, es de Comitán y es de Chiapas.

“Desde la tierra que me vio nacer, me vio crecer, me dio su voto de confianza como su presidente, su senador y ahora como su próximo gobernador, quiero agradecer a todas y todos por acompañarme en este caminar”, finalizó.