Agradece ERA a Sheinbaum el impulso a la vivienda

Durante un enlace virtual a la Conferencia de Prensa Matutina, Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de la entrega de viviendas en el nuevo Fraccionamiento Lacantún, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reiteró su agradecimiento por el respaldo brindado a las familias chiapanecas al garantizar el derecho de acceso a una vivienda propia mediante el Programa Vivienda para el Bienestar, lo que se traduce en prosperidad compartida.

Mensaje

“Estimada presidenta, reconocemos su trabajo y gran empeño para que a nuestra patria le vaya bien. En Chiapas estamos agradecidos por su respaldo en materia de vivienda que se lleva a cabo mediante Sedatu e Infonavit, lo que ha permitido a las familias chiapanecas tener mejores condiciones de vida. En este conjunto habitacional Lacantún, de Tuxtla Gutiérrez, está uno de los principios de su gobierno: construir prosperidad compartida”, expresó.

Al acompañar a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, quien asistió como representante de la presidenta Claudia Sheinbaum, y al director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, el mandatario aseguró que se trabaja de manera coordinada con la Federación para cumplir la meta de otorgar 20 mil viviendas en 2026. “Desde Chiapas contribuiremos a la construcción de un mejor México”, apuntó.

Acompañamiento

Durante el acto protocolario, el gobernador felicitó a las personas beneficiarias del Infonavit, a quienes les refrendó el acompañamiento de las autoridades para que la unidad habitacional, que consta de 176 viviendas, sea un espacio seguro y cuente con las condiciones necesarias para una vida plena. Asimismo, subrayó la disposición del gobierno de la Nueva ERA de fortalecer los mecanismos de colaboración institucional, con el objetivo de que los beneficios en esta materia alcancen a más chiapanecas y chiapanecos.

La titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, explicó que el programa se sustenta en el derecho a una vivienda adecuada e integra acciones de construcción, mejoramiento, créditos y escrituración. Detalló que las casas cumplen con criterios de calidad y ofrecen esquemas de pago accesibles, similares a una renta, pero con mayor certeza y sin incrementos. De igual forma, reconoció la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, lo que ha permitido avanzar con agilidad en Chiapas.

Metas

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que en Chiapas se tiene una meta de 34 mil viviendas, con una inversión superior a 20 mil millones de pesos, dirigidas principalmente a personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos. Precisó que actualmente se dispone de más de 14 mil viviendas y que este año se prevé alcanzar 20 mil más, con proyectos en los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tonalá, Huixtla, Comitán, Chiapa de Corzo y Ocozocoautla.

También reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y de los ayuntamientos, y destacó que la coordinación ha permitido avances relevantes. Informó, además, que más de 44 mil créditos impagables han sido reestructurados en beneficio de las familias chiapanecas.

Ampliación de servicios municipales

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, señaló que la ciudad se suma al programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la ampliación de los servicios municipales en esta zona de viviendas del Bienestar. En ese contexto, reconoció el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez en la transformación de Chiapas y en la recuperación de la paz y la seguridad, lo que permite que las empresas operen en un entorno de armonía.

En representación de las personas beneficiarias del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, Karla Rocío Magdaleno Martínez agradeció la oportunidad de acceder a una vivienda con requisitos más accesibles, lo que representa la certeza de contar con un patrimonio propio en beneficio de su familia.