Agradece ERA a Sheinbaum por la entrega de viviendas

A través de un enlace virtual en la Conferencia de Prensa Matutina mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar le expresó su agradecimiento por el respaldo permanente que brinda a las familias chiapanecas, quienes, a través del Programa de Vivienda para el Bienestar, hoy cuentan con un patrimonio propio.

Durante la entrega de viviendas a derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el nuevo desarrollo habitacional La Gloria, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, el mandatario estatal reiteró su compromiso con el proyecto de nación y señaló que el gobierno de la Nueva ERA trabaja de manera alineada a las políticas impulsadas en el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Mensaje

“Aprovecho este espacio para agradecerle, en nombre de las y los derechohabientes beneficiados. Estimada presidenta, hoy somos testigos de esta magna obra que usted y su gobierno impulsan para brindar vivienda a las familias. Se trata de un gran proyecto, porque en la vivienda se protege la vida y la familia, se vive con prosperidad compartida y, sobre todo, en mucha comunión”, manifestó, al reiterar el afecto del pueblo de Chiapas hacia la mandataria nacional.

Posteriormente, durante el acto protocolario, Ramírez Aguilar felicitó a las beneficiadas y los beneficiados, a quienes convocó a fomentar una convivencia basada en el respeto, la armonía, la fraternidad y la solidaridad entre vecinas y vecinos. Asimismo, anunció que sumará esfuerzos con el Gobierno de México para concretar más acciones en materia de vivienda y ampliar los beneficios a más chiapanecas y chiapanecos.

Respaldo institucional

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, Edna Elena Vega Rangel, quien asistió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó el respaldo institucional al programa de vivienda. Informó que la meta nacional se amplió a un millón 800 mil viviendas y que, en el caso de Chiapas, las acciones pasaron de 45 mil a más de 70 mil 700, con la participación del Infonavit y una inversión estimada de 44 mil 822 millones de pesos a lo largo de seis años. Subrayó que estas acciones están orientadas a transformar la calidad de vida de las familias y exhortó a las y los beneficiarios a cuidar su patrimonio.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que en el desarrollo La Gloria se construyen 280 viviendas, de las cuales se entregaron las llaves a las y los primeros 96 derechohabientes, mientras que el total fue asignado en apenas dos días, gracias a un proceso ágil de atención. Destacó que, por instrucción de la presidenta, se simplificaron los requisitos para acceder a un crédito, al requerirse únicamente ser derechohabiente, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no contar con una hipoteca, lo que facilita el acceso a la vivienda a personas trabajadoras con menores ingresos.

Desarrollo

Explicó que este modelo prioriza la edificación de viviendas dignas, con una superficie mínima de 60 metros cuadrados, ubicadas en zonas estratégicas y con acceso a servicios básicos. Detalló que su costo accesible es resultado de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Precisó que los desarrollos se localizan en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque, Tonalá, Huixtla, Comitán y Chiapa de Corzo, donde ya se registra un avance significativo en la construcción de nuevas viviendas.

Presidente municipal

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Carlos Torres Culebro, reconoció que, gracias al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez, se concretan obras de infraestructura que no solo dignifican y mejoran la calidad de vida de las familias tuxtlecas, sino que también promueven entornos seguros y amigables. Reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para impulsar más acciones de beneficio social.

En representación de las personas beneficiadas, Guadalupe Jiménez Jonapá compartió que en diversas ocasiones intentó acceder a un crédito de vivienda sin éxito; sin embargo, destacó que, gracias a las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, los trámites del Infonavit son ahora más sencillos y accesibles, lo que le permitió, a sus 52 años, cumplir el anhelado sueño de contar con una vivienda propia.

En este acto estuvieron presentes el delegado regional del Infonavit en Chiapas, Carlos Alberto Cruz Coutiño; el secretario del Humanismo, Paco Chacón; el diputado local Freddy Escobar Sánchez, secretario de la Comisión de Vivienda en el Congreso del Estado; así como representantes de las familias beneficiadas.