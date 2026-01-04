Agradece Museo de la Tortuga apoyos otorgados

Al iniciar el año 2026 el Museo Regional Comunitario de la Tortuga Marina de Mazatán dedicado a la protección de esta especie, entre otras faunas y flora de esta zona costera, hizo un agradecimiento público y presentó estadísticas de los logros y acciones realizadas el año que terminó: destacaron las reincorporaciones de las crías de la tortuga golfina a las aguas del océano Pacífico.

A través de su página oficial comparten las estadísticas después de cuatro años de registros en las bases de datos y reiteran las gracias por fortalecer el proyecto; resaltan que durante el periodo 2022-2025, los nidos rescatados fueron 66 en el 2022, 25 en el 2023, 11 en el 2024 y en el 2025 fueron 15 para sumar un total de 117.

Buscan combatir el mercado negro

Agrega la información que el total de huevos resguardados durante ese periodo fue de 16 mil 173, la mayoría de la población de tortugas marinas golfinas (Lepidochelys olivacea).

Los miembros del Museo buscan combatir a los depredadores que comercializan los huevos en el mercado negro y que cuentan con equipos para movilizarse durante la época de anidación, por ello uno de los objetivos fue la de adquirir una cuatrimoto para la vigilancia, misma que se logró, con el apoyo de instituciones educativas y particulares.

Entre los donadores señalaron: Bosque Nativo, la Prepa Abraham Maslow, el Instituto de Biociencias de la Unach, UNID, Hermanas Franciscanas de EU, Brazo Fuerte AC, agrupación Norteña, Blueworld Aquarium y Polinizadores Urbanos.

Señalan, además, que con esas donaciones y con el cierre de la colecta se entregaron juguetes a niños del ejido Emiliano Zapata donde se ubica el museo, así como a otras comunidades de Mazatán, con el compromiso, expresaron, de mantener el objetivo de proteger a las especies de flora y fauna que son perseguidas por depredadores.