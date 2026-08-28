Agradecen a ADRA acciones solidarias

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, agradeció a ADRA México la entrega de kits de útiles escolares a niñas y niños en contexto de movilidad humana que se encuentran en Tapachula, como parte de la iniciativa “Un Camino Solidario”, que busca favorecer su inclusión y continuidad educativa.

Yamil Melgar reconoció la importancia de sumar esfuerzos con las organizaciones humanitarias y la sociedad civil para generar acciones en beneficio de quienes más lo necesitan. Señaló que la condición migratoria nunca debe representar una barrera para que la niñez ejerza su derecho a la educación.

La representante de ADRA México, Liliana López Hernández, explicó que esta organización trabaja en México y en más de 120 países acompañando a personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad. Añadió que los materiales entregados permitirán a las niñas y los niños continuar aprendiendo, expresándose y construyendo nuevas oportunidades.

Colaboración

La directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denisse Lugardo Escobar, destacó que la colaboración con organismos internacionales, consulados y organizaciones humanitarias fortalece la atención a las familias en movilidad. Asimismo, agradeció a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a su Asociación Soconusco, cuya generosa donación hizo posible la adquisición de los kits escolares.

Ante la síndica municipal Cleo Ortiz Huerta, representantes consulares, autoridades educativas y familias beneficiadas, Yamil Melgar reiteró que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el ayuntamiento continuará facilitando alianzas que contribuyan a construir un Tapachula solidario, incluyente y humanista.

En el evento estuvieron presentes las regidoras Camila Morales Asencio, Lucitania Escobar Martínez, Rosa Cortés Rueda, Nancy López Ruiz y Janeth Leticia Luengo Sánchez; el representante de ADRA México, Erick Maldonado; el departamental de ADRA Asociación Soconusco, Amevi Agbah; la cónsul general de El Salvador en México, Ana Irma Rodas; la coordinadora estatal del Programa de Educación Migrante en el Estado de Chiapas (Pemch), Martha Liliana Moreno Gómez, entre otros servidores públicos e invitados.