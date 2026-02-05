Agradecen a fiscal por restablecer orden

Un grupo de mujeres del ejido Cuxtitali, El Pinar en San Cristóbal de Las Casas agradecieron a Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado de Chiapas, por la detención de Pascuala López López, “quien ha encabezado un grupo armado en nuestro ejido” dieron a conocer en un comunicado que leyeron a la prensa.

En el escrito afirman que la acción tomada por su administración es un paso muy importante para proteger la comunidad y restaurar el orden y la armonía que se habían visto afectados y alterados por las acciones de Pascuala López López en conjunto con su grupo armado, quienes durante más de tres años fueron los encargados de generar una ola de violencia, poniendo en riesgo la vida de ellas y de sus hijos.

Acusaciones

“Solicitamos, además, un proceso justo y transparente para que se haga justicia y se garanticen los derechos de las víctimas, los cuales han sido vulnerados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ya que que ha incitado a una mayor violencia contra las mujeres de esta comunidad. A través de Pascuala, hemos sido objeto de intimidación y amenazas por parte de esta institución de derechos humanos”, denunciaron.

En el escrito solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para que “se ejecuten las demás órdenes de aprehensión contra los cómplices de Pascuala López López”.

Agradecieron al jefe de Departamento de Órdenes de Aprehensión, quien, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, procedentes de la Fiscalía General del Estado, fueron los encargados de dicha ejecución de orden de aprehensión.

Firman el documento: Pedro Collazo Gómez, agente rural municipal de la comunidad de Taza de Agua; José López Hernández, agente rural municipal de la comunidad San Antonio El Pinar y Lluvia María Olivia López López, agente auxiliar rural de la comunidad Las Piedrecitas.