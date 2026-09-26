Agradecen a gobernador por solución a conflicto

Un grupo de madres a cuyos hijos les habían prohibido el derecho al estudio en la comunidad Milpoleta en San Juan Chamula, agradecieron públicamente al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, por darle solución al conflicto causado por un problema agrario.

En conferencia de prensa, las madres indicaron que sin la intervención de Gobernación no se habría logrado la reinscripción de los menores el pasado 22 de septiembre, después de que los comités de educación fueran obligados a permitirles el estudio a 5 estudiantes de preescolar y 15 de primaria.

Del mismo modo, agradecieron al medio Cuarto Poder por darle visibilidad al caso, así como a la asociación de abogados que acompañó el caso hasta llegar al resultado favorable.

Hechos

También desmintieron a los medios que negaron el cobro de 8 mil pesos que los comités le habían exigido a las madres. Recordaron que durante una reunión con autoridades educativas, una de las afectadas narró cómo llegaron a su casa para exigirle dicha cantidad.

Responsabilizaron tanto a Javier Collazo como a Manuel Muñoz Gómez de cualquier represalia que puedan llegar a sufrir las madres que levantaron la voz para denunciar el hecho.

Por último, indicaron que, por la situación que se vive en la comunidad a raíz de un conflicto agrario, algunos padres de familia han optado por inscribir a sus hijos en escuelas de San Cristóbal o de comunidades cercanas a Milpoleta.