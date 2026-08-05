Agradecen a Yamil Melgar obra de pavimentación

La pavimentación integral de calles impulsada por el presidente municipal de Tapachgula, Yamil Melgar Bravo, en la colonia Laureles, transforma la imagen urbana y mejora la calidad de vida de las familias de la zona, así lo expresaron los habitantes al agradecer al edil la construcción de dos cuadras que fortalecen la movilidad urbana, incrementan la seguridad y generan mayor bienestar para todos.

El secretario de Obras Públicas, William Penagos Caballero, destacó que la obra incluye mil 854 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 446 metros lineales de guarniciones de concreto, drenaje sanitario, introducción de agua entubada, descargas sanitarias, alumbrado público, entre otros elementos técnicos.

Avance histórico

Esto se suma al avance histórico de más de 350 calles integrales y cuatro mil 200 luminarias instaladas, que se traducen en más de 27 kilómetros de pavimentación con todos los servicios, llevando progreso y bienestar a miles de hogares que hoy cuentan con una mejor calidad de vida.

Por otra parte, Margarita Concepción Velázquez, habitante de la colonia, señaló que Tapachula avanza con paso firme gracias al trabajo coordinado entre el alcalde Yamil Melgar y el gobernador Eduardo Ramírez, “quienes han demostrado que gobernar cerca de la gente y con sensibilidad se traduce en obras que fortalecen el desarrollo de las colonias”, dijo.

En este sentido, la ciudadana Ada Alvarado agradeció el trabajo realizado por el presidente municipal Yamil Melgar, a quien reconoció como un gobernante humanista y comprometido con el bienestar de la ciudadanía.

Los habitantes reiteraron su agradecimiento al edil, expresando que la inversión en infraestructura urbana no solo mejora la imagen de la ciudad, sino que transforma la vida de las personas al brindar calles más seguras, servicios básicos de calidad y mejores oportunidades para el desarrollo de las familias.